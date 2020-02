Koh Lanta Roumanie : une candidate se prend pour Zizou et met un coup de tête... à un coéquipier

Le "Denis Brogniart" roumain réagit

Dan Cruceru, alias l'animateur de Survivor Romania (et donc l'équivalent roumain de Denis Brogniart), a confié au site du pays de l'Est Cancan : "J'ai vu un moment terrible, un moment choquant. J'ai vu une candidate frapper un autre candidat au visage". Tout aussi choqué que les aventuriers par ce geste violent, le présentateur a ajouté : "Ana Pal a malheureusement perdu son calme. Ce qu'elle a fait était un geste choquant, un geste que nous espérions ne jamais voir". D'ailleurs, la production a décidé de la virer de l'émission. "Nous ne tolérons pas de tels agissements dans Survivor, et nous avons décidé qu'Ana Pal ne retournera pas sur l'île" ont-ils précisé.

Si Andrei Ciobanu a qualifié ce coup de boule de "geste très moche" et trouve que la prod du jeu d'aventures a pris une "bonne décision" en excluant Ana Maria Pal, cette dernière n'est pas d'accord. Comme l'a relayé le même média, l'ex candidate a jugé que cet acte était "mérité" envers le candidat.