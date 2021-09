Koh Lanta, La Légende : les femmes zappées au montage ? La prod s'agace "il faut réfléchir un peu"

A peine l'émission commencée, il y a déjà des critiques sur Koh Lanta, La Légende. Pour les 20 ans du jeu d'aventure culte animé par Denis Brogniart, TF1 a rassemblé les meilleurs aventuriers pour une édition All Stars de folie. Les candidats sont donc déjà habitués à l'aventure et n'hésitent pas à partager leur ressenti sur les réseaux sociaux. Coumba n'avait d'ailleurs pas caché sa déception lors d'un live Instagram. "On parle beaucoup des garçons sur Koh-Lanta et j'avais envie qu'on mette un petit peu les filles en avant (...) En regardant le ratio temps filmé chez les hommes et le ratio temps filmé chez les femmes, on est sur du 60/40. On n'a pas le même temps d'écran" avait-elle déploré.

La prod de Koh Lanta réagit aux accusations de certaines candidates

Après les accusations, c'est au tour de la production de Koh Lanta, La Légende de répondre. Interrogé par Télé Loisirs, Julien Magne, producteur de l'émission, a réagit aux propos de Coumba. Selon lui, il n'y aurait en fait pas un très grand écart entre le temps d'antenne consacré aux hommes et celui consacré aux femmes dans l'émission. "On a regardé concrètement le temps d'antenne consacré aux hommes et aux femmes. Sur l'épisode 1, il y a une différence de deux minutes; et sept minutes sur l'épisode deux. Sur des épisodes de deux heures..." a-t-il d'abord expliqué avant de répondre à ceux qui critiquent. "Si ça c'est un déséquilibre majeur ou un choix sexiste... Je crois qu'il faut réfléchir un petit peu." a-t-il déclaré, confiant tout de même : "Après que chacun ait un ressenti subjectif, c'est humain. Mais il faut le confronter à la réalité".

Ce n'est pas la première fois que la prod de Koh Lanta, La Légende réagit aux accusations des candidats. Ce mercredi 15 septembre, Karima avait elle aussi dénoncé le montage de l'émission et avait eu droit à une réponse de la part de la prod. "Il n'y a ni chouchou ni bête noire, pas plus cette année que dans les saisons précédentes. Le caractère de Karima qui transparait à l'écran est le sien dans l'aventure et ce n'est pas le montage qui le montre. (...) On n'invente rien. Il faut faire des choix et c'est le principe du montage. Qui n'est ni arbitraire ni orienté." a déclaré Julien Magne. Fin des critiques ?