Koh Lanta : Deux candidats se sont mariés dans la plus grande discrétion

C'est la fête pour la grande famille de Koh Lanta ! Ce vendredi 29 juillet 2022, deux anciens aventuriers se sont mariés et ont ainsi lié leurs destins, encore plus que dans l'épreuve culte du jeu d'aventure de TF1. Les heureux mariés sont Mathilde, qui a participé à Koh-Lanta Cambodge en 2017 et Romain de Koh Lanta Thaïlande en 2016.

Si les conditions d'hygiène n'encouragent pas la libido, l'émission de TF1 a tout de même créé quelques couples. Jesta Hillmann et Benoit Assadi sont même devenus parents de deux enfants. Mathilde et Romain, eux, n'ont pas participé à la même saison. Avant de tomber amoureux, ils ont tous les deux eu une relation avec d'anciens aventuriers. La jeune mariée était en couple avec Bastien Munez et ils se seraient séparés à cause de la télé-réalité. Romain, lui, a eu une aventure avec Laureen, qui a participé à la même édition que lui.

Après leurs deux ruptures, Mathilde et Romain ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre en 2019 et ils ont annoncé leur fiançailles en septembre 2021. Moins d'un an après, ils sont officiellement mari et femme.

Le stress de la mariée

Si tout s'est passé à merveille, la jeune mariée n'a pas caché son stress en voyant le grand jour arriver. "Dernière ligne droite. Répétition générale. En célébrant celui de copains qui plus est 🎷. Sympa comme mise en bouche ! Prêts ou non, les prochains c'est nous. Danse du soleil, charge mentale qui s'alourdit, mélange d'excitation hors norme et d'inquiétudes irrationnelles. Pas de doute, on y est (presque) 😅" avait-elle écrit le 21 juillet dernier sur Instagram.