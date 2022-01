Koh Lanta : des castings sexistes avec des photos en maillot de bain ? La production calme la polémique

Le casting de Koh Lanta fait polémique

Malgré les polémiques qui ont entouré l'édition All Stars de Koh Lanta en 2021, la célèbre émission d'aventure de TF1 reviendra prochainement sur nos écrans avec de nouvelles saisons. Aussi, afin de préparer l'avenir du programme, les producteurs ont déjà lancé un appel aux candidatures dans le but de recruter des aventuriers inédits.

Comment faire pour avoir une chance de passer des semaines sur une île sans se laver les dents et à se nourrir exclusivement de poissons qui ont baigné dans l'urine de nombreux candidats ? Rien de plus simple, il vous suffit de remplir un dossier, de répondre à différentes questions et d'envoyer des photos de vous à Adventure Line Productions (voir ici).

En parlant de photos, cette condition se retrouve justement au centre d'un bad buzz aujourd'hui. En cause ? Afin de permettre aux casteurs de faciliter la sélection, il est demandé d'envoyer "un portrait en gros plan", "une photo en pied" et... "une photo en maillot de bain". Or, comme on peut le découvrir sur les réseaux sociaux, nombreux sont les téléspectateurs à se montrer indignés par cette dernière requête, estimant que celle-ci est déplacée et ouvre la porte à des décisions sexistes.

La production s'explique sur les photos en maillot de bain

Les producteurs choisissent-ils réellement les aventuriers en fonction de leur physique ? Profitent-ils de ces castings pour se rincer l'oeil ? Rassurez-vous, les réponses sont "non" et "non". Même si on se souvient d'une autre polémique en 2020 suite au gros plan sur les fesses d'Inès, alors en bikini, durant une épreuve, Adventure Line Productions - interpellée par le Huffington Post, n'a pas caché sa surprise en découvrant ces critiques. Elle a tenu à le rappeler, cette demande n'est en rien inédite, "Des photos en maillot de bain n'est pas une nouvelle demande dans le processus de casting sur Koh-Lanta. En effet, dès la 1ère saison il était déjà demandé de telles photos".

Mais alors, en quoi sont-elles nécessaires ? Cette exigence permettrait tout simplement de faire un premier tri en éloignant les personnes qui ne seraient pas suffisamment ouvertes au concept de l'émission, "C'est pour s'assurer que la personne qui postule pour devenir candidate n'a pas de problème à se présenter devant un appareil photo et donc une caméra en maillot de bain". Et pour cause, toujours selon ALP, "Les participants passent près de 95% du temps de l'émission dans cette tenue". Après tout, comme le rappelle le site, les aventuriers n'ont le droit d'amener avec eux que "deux t-shirts, deux paires de sous-vêtements, un maillot de bain, deux bas (short et pantalon), un pull, un chapeau, des lunettes de soleil et deux paires de chaussettes". Et comme les machines à laver ne sont pas autorisées, le maillot de bain devient vite la norme...

Enfin, la société de production a tenu à le préciser, cette photo en maillot de bain n'est absolument pas là pour départager physiquement des candidats. Au contraire, l'équipe de Koh Lanta se veut la plus ouverte et inclusive possible, "Nous n'avons jamais exclu quelqu'un du processus de sélection, sur photo, ou sur des critères physiques. D'ailleurs, il suffit de regarder les profils des aventuriers saisons après saisons, pour s'en rendre compte. Nous n'avons pas de critères physiques uniques".

A ce rythme-là, il va bientôt y avoir plus de polémiques au compteur de Koh Lanta que de saisons...