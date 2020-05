Koh Lanta : aux US, un candidat avait osé inventer la mort d'un proche, Denis Brogniart s'indigne

Toutes les stratégies sont bonnes pour aller le plus loin possible dans Koh Lanta... au risque de s'attirer les foudres des internautes. Lors de la dernière saison Koh Lanta, l'île des héros, dont la finale est prévue le 5 juin prochain, Ahmad en a fait les frais en éliminant les plus forts, dont Teheiura. Et il n'est pas le seul : Alexandra, Charlotte, Inès ou encore Régis ont carrément reçu des menaces de mort après l'élimination de Sam ! Imaginez alors s'ils avaient fait comme ce candidat américain...

Un candidat de Koh Lanta invente la mort de sa grand-mère

La séquence est réapparue sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Dans la version US de Koh Lanta (appelée Survivor) datant de 2003, un aventurier était allé jusqu'à inventer la mort de sa grand-mère pour qu'on lui offre l'épreuve de confort et qu'il puisse passer un moment avec son meilleur ami. "Belle performance m'sieur ! Il m'avait dit : 'Si tu viens ici, dis-moi que ma grand-mère est morte'", raconte ce dernier. "La fausse grand-mère morte, c'est la chose la plus moche jamais faite dans ce jeu", reconnaissait à l'époque le candidat, visiblement très fier de lui. Et pour cause, ça avait fonctionné puisque les autres aventuriers avaient décidé de lui laisser le confort.

Denis Brogniart s'indigne

Un comportement inacceptable pour Denis Brogniart, qui s'est indigné sur Twitter : "Je ne peux pas comprendre ce mensonge sur le Koh Lanta américain, Survivor ! Amadouer les autres sur la vraie fausse mort d'une grand mère, je dis NON". Qu'il se rassure, ce cas n'est pas (encore) arrivé dans la version française du jeu, même si Ahmad a précisé avec ironie que "C'est juste du business". On n'imagine même pas la réaction des internautes si cela arrivait...