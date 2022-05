Kim Kardashian et sa sextape : coup de tonnerre ! Ray J balance que Kim et Kris Jenner ont volontairement fait fuiter la vidéo

Ray J n'en peut plus et balance ! Il y a 14 ans, sa sextape avec Kim Kardashian a retourné internet. Le rappeur de 41 ans a longtemps été accusé d'avoir fait fuiter la vidéo volontairement pour le buzz. Ce mercredi 4 mai 2022, il est sorti du silence et a balancé sa vérité dans une interview accordée au Daily Mail.

"Je suis resté assis dans l'ombre pendant plus de 14 ans, permettant aux Kardashian d'utiliser mon nom, d'abuser de mon nom, de gagner des milliards de dollars sur une décennie et demie en parlant d'un sujet sur lequel je n'ai jamais pris la parole. Je n'ai jamais rien divulgué. Je n'ai jamais divulgué une sextape de ma vie. Cela n'a jamais été une fuite. Cela a toujours été un accord et un partenariat entre Kris Jenner, Kim Kardashian et moi et nous avons toujours été partenaires depuis le début de cette affaire" a-t-il déclaré.

"Je n'ai jamais eu de cassette en ma possession"

Alors que des rumeurs laissaient courir le bruit qu'il pourrait sortir une nouvelle sextape, le rappeur, affirme qu'il n'a jamais eu d'images mettant en scène la star au salaire hallucinant : "Je n'ai jamais eu de cassette en ma possession durant toute notre relation. Je n'en ai jamais eu une seule chez moi - elle les avait chez elle. Elle a toujours eu toutes les cassettes dans une boîte à chaussures Nike sous son lit"

Sa version ne correspond donc pas du tout à celle du clan Kardashian. Dans leur nouvelle télé-réalité, on voit Kanye West, depuis divorcé de Kim, prendre l'avion pour Los Angeles afin de récupérer un ordinateur dans lequel se trouverait des images compromettantes de celle qui s'est fait clasher par Lili Reinhart.

Alors qui dit la vérité dans toute cette histoire ? Affaire à suivre ! On imagine que les Kardashian vont rapidement répondre à Ray J.