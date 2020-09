Kim Kardashian et d'autres stars boycottent Instagram et Facebook : voilà pourquoi

Instagram et Facebook boycottés pour la bonne cause

Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kerry Washington, Sacha Baron Cohen, Naomi Campbell... Les stars sont nombreuses à boycotter Instagram et Facebook ce mercredi 16 septembre 2020. Mais pourquoi les célébrités ne postent rien de toute la journée sur ces deux applis ? Cette absence de 24 heures sur les deux réseaux sociaux est pour la bonne cause. Ils espèrent qu'avec ce boycott Facebook (qui détient aussi Instagram) va les entendre et mieux lutter contre les posts, les stories et les commentaires haineux, racistes, sexistes ou encore contre la désinformation sur des sujets importants comme la politique (et plus particulièrement l'élection présidentielle américaine).

C'est un collectif de 9 associations (dont Anti Defamation League, qui combat l'antisémitisme, la NAACP et Color Of Change, qui luttent pour les droits civils des afros-américains aux USA) qui a lancé cette idée de boycott de 24 heures. Dans un communiqué de presse, le mouvement accuse Instagram et Facebook de laisser faire avec "l'incitation à la violence, la diffusion du racisme, de la haine, et de contribuer à la désinformation relative au processus électoral". En juin 2020, l'association de l'ADL et l'organisation NAACP avaient déjà lancé le hashtag #StopHateforProfit, soit "Arrêtons la haine au service du profit" sur les réseaux pour lutter contre toute cette haine.

En juillet 2020, Mark Zuckerberg, le boss de Facebook, avait rencontré des représentants du collectif qui lui avaient proposé 10 mesures. Mais le PDG avait dit oui à une seule mesure (la nomination d'un dirigeant avec une expérience pour les droits civiques). Et en août 2020, Facebook avait révélé avoir supprimé 790 comptes liés à QAnon (des pro-Trump adeptes de la théorie du complot). En septembre 2020, l'application a aussi assuré qu'il y aurait un durcissement de ses règles concernant la publicité politique. Mais pour le collectif et beaucoup de stars comme Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio et d'autres, ce n'est pas assez.

Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence... Ils s'expriment

Sur les réseaux, avant de ne plus rien poster sur Instagram et Facebook, celle qui a récemment annoncé la fin de L'incroyable famille Kardashian a expliqué son choix : "Je ne peux pas rester assise et silencieuse alors que ces plateformes continuent à permettre la diffusion de haine, de propagande et de désinformation - créées par des groupes pour semer la division et diviser l'Amérique pour ensuite prendre des mesures après que des gens aient été tués. La désinformation diffusée sur les réseaux sociaux a un impact grave sur nos élections et sape notre démocratie".