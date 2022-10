Kendrick Lamar : matez son concert parisien en direct sur Amazon Prime Video

"Kendrick Lamar, l'un des artistes les plus influents et révolutionnaires"

Tim Hinshaw, responsable du R&B et du hip-hop pour Amazon Music a déclaré dans le communiqué de presse : "En tant qu'enfant de l'ouest de Compton, entendre pour la première fois Good Kid, M.A.A.d City et voir le parcours de Kendrick passer de héros de quartier à superstar mondiale a allumé un feu en moi dont je serai éternellement reconnaissant. Cela m'a montré que peu importe où vous commencez dans la vie, le travail acharné et le dévouement vous mèneront là où vous espérez et rêvez d'être". "Maintenant, 10 ans plus tard, c'est presque poétique que 2 enfants de la même ville avec des rêves similaires, mais différents, débarquent à Paris pour célébrer non seulement ce disque, mais le dernier album révolutionnaire de Kendrick, Mr. Morale & the Big Steppers. Nous sommes honorés de parrainer cette tournée et de présenter ce spectacle aux fans du monde entier" a-t-il ajouté.

>> Bruno Mars, Kendrick Lamar, Jaden Smith... Les sneakers stars du red carpet des Grammy Awards 2018 <<

De son côté, Alaina Bartels, responsable de la synergie des talents et événements spéciaux pour Amazon Studios, a confié : "Nous sommes ravis de travailler avec Kendrick Lamar, l'un des artistes les plus influents et révolutionnaires de ma génération, et pgLang de collaborer à travers Amazon pour cet événement épique. (...) Nous continuons d'être un foyer de talents et de créer des opportunités spéciales pour nos clients à travers le monde de découvrir leur créativité impressionnante".