Keen'V : fin de carrière pour le chanteur ? "Si cet album ne marche pas, j'arrête"

Ce vendredi 7 mai 2021, Keen'V a dévoilé Rêver, son tout nouvel album. Un opus très important pour le chanteur, qui pourrait bien dicter la suite de sa carrière. Invité sur NRJ afin d'en faire la promo, l'interprète de "C'est chaud" ou "Toi et moi" a en effet confié auprès de Cauet être prêt à tout arrêter dans le cas où celui-ci ne rencontrerait pas son succès.

Quitte ou double pour Keen'V avec "Rêver"

Toujours très marqué par l'échec commercial de son précédent projet musical, l'artiste a tout simplement déclaré, "Je pense que j'ai tué Keen'V avec l'album d'avant et là, c'est un album 1 pour moi. En gros, si celui-ci ne marche pas, j'arrête." Une affirmation surprenante ? Pas tant que ça. Le pote de Rayane Bensetti l'a précisé, "Je ne peux pas faire mieux que ça".

Ainsi, là où de nombreuses personnes ont pu lui reprocher de s'être éloigné de son style en 2019, "Pour l'album Thérapie, je comprends, on m'a dit que ce n'était pas du Keen'V et je l'entends, et je suis d'accord", il assure avoir tout donné ici pour satisfaire au mieux son public, "Clairement, là c'est du Keen'V, c'est l'ADN de Keen'V."

De fait, si le succès n'est toujours pas au rendez-vous avec un projet pourtant fidèle à ce qu'il est, Keen'V ne voit pas pourquoi il devrait continuer, "S'il ne marche pas, ça veut dire que les gens n'ont plus envie de m'écouter, donc je passerai à autre chose".

Cauet tente de rassurer le chanteur

Des propos qui ont inquiété ses fans et surpris Cauet. Face à cet improbable ultimatum, l'animateur a immédiatement tenté de le rassurer, "Le passé a montré qu'il y a des artistes parfois que l'on n'a plus envie d'écouter pendant quelque temps, (...) et puis BOOM, grosse explosion plus tard. Je pense qu'il n'y a pas de règle dans ce milieu". De quoi lui faire changer d'avis ? Oui et non, "Disons que ça sera mon dernier album avant très longtemps".

Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous voulez continuer à passer vos étés à danser sur du Keen'V !