Kanoé en interview : "Il y a un côté de moi qui veut redevenir anonyme et un autre, surtout pas"

"Pour moi, c'était juste un freestyle avec des potes"

Kanoé a grandi ! Kanoé a changé ! Trois ans après son freestyle, qui a enflammé Twitter, le jeune rappeur, âgé de 16 ans aujourd'hui, est de retour avec son premier album "Savies" ! A l'occasion de la sortie de son opus, Kanoé s'est confié en interview avec PRBK pour notamment réagir aux vidéos de Julien Beats, parler de son projet ou encore revenir sur le buzz autour de lui : "Je ne m'attendais à rien en fait. Je n'étais même pas au courant que j'étais sur Twitter (...) Pour moi, c'était juste un freestyle avec des potes. Il n'y avait aucune préparation. Je fumais juste parce que je suis fumeur", nous a-t-il confié.

Kanoé nous a ensuite expliqué "pourquoi il ne reveut pas de sa vie d'avant" : "Avant, c'était compliqué. Les cours, le collège, tout ça, mais j'étais anonyme. Je n'avais pas les problèmes que je peux rencontrer aujourd'hui. Il y a un côté de moi qui veut redevenir anonyme et un côté de moi qui ne veut surtout pas revenir à cette époque-là parce que ce n'était pas facile (...) Je n'ai pas de revanche à prendre sur des gens que j'ai côtoyé un an."

"Je n'étais pas à ma place en cours"

En parlant des cours et du collège, l'interprète de Bizness nous a aussi avoué pourquoi il a arrêté l'école : "J'étais perturbateur, je n'étais pas à ma place en cours. Au bout de 6 collèges, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais pas en retrouver un septième. Et puis, comme il y avait le rap à côté, j'ai foncé."

Mission réussie pour Kanoé ! Mais comment sa maman gère-t-elle cette célébrité soudaine ? "Il y a beaucoup de stress, elle s'inquiète pour son fils. Je lui répète souvent qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Je fais quand même des conneries, j'ai 16 piges. Ca va, elle le vit plutôt bien, elle est fière (...) Quand j'aurai des sous, je ferai profiter ma famille", a expliqué le rappeur à PRBK.

Et son père, pour quelle raison parle-t-il moins de lui dans ses morceaux ? "J'ai moins besoin de parler de lui. Il y a moins de choses compliquées qu'avec ma mère. Ce sont deux tempéraments complètement différents. Ma mère a plus besoin d'être rassurée que mon père", répond Kanoé.

