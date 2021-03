Kaguya-sama : une comédie romantique à la sauce Death Note, le manga qui va vous faire craquer

C'est véritablement addictif

A priori, quand on découvre le synopsis de Kaguya-sama: Love Is War, ce manga n'a rien à voir avec Death Note. Et pourtant, Aka Akasaka partage avec Tsugumi Ōba le goût de l'affrontement intellectuel et psychologique aussi fou que savoureux. Prêts à tout pour faire avouer à l'autre ses sentiments, Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane imaginent en effet des plans recherchés et s'obligent à avoir des réflexions ultra poussées afin de ne pas se faire piéger et contre-attaquer en douceur. Un concept génial qui nous donne à chaque fois envie de découvrir les nouvelles idées improbables du duo et qui ne cesse de nous surprendre. Avec les plans de ces héros, on ne s'ennuie jamais et on s'étonne toujours de l'inventivité de Aka Akasaka.