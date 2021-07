Kaamelott - Premier Volet : un fan va voir le film 200 fois au cinéma pour battre un record du monde

L'été est là, mais le soleil a préféré partir en vacances. Afin de lutter contre la déprime des jours de pluie et oublier le mauvais temps, Arnaud Klein - monteur audiovisuel et YouTubeur à Reims, vient donc de se lancer un défi aussi fou qu'improbable : il va squatter les salles de cinéma pour y battre un record du monde.

Un fan de Kaamelott prêt à voir le film... 200 fois

En 2019, l'Américain Ramiro Alanis était en effet entré dans le célèbre Guinness Book après être allé 191 fois dans les salles obscures pour y voir le film Avengers Endgame. Une véritable performance pour un film de 3h que compte bien effacer des tablettes ce Français de 33 ans.

Comment ? Le 21 juillet prochain, le film Kaamelott - Premier volet sortira enfin au cinéma après 10 ans d'attente et de multiples reports. Aussi, pour célébrer cette sortie tant attendue des fans de la série d'M6, Arnaud Klein a donc décidé d'aller le voir... 200 fois !

Le record du monde en ligne de mire

Un défi fou ? Oui, mais qui ne fait pas peur au concerné. Il l'a confié à France 3, "Il s'agit d'une performance. Si je me lasse, je garde mon objectif en vue : battre le record du monde. Et puis cela fait 10 ans que j'attends cette sortie en salle, c'est un film qui mérite tout ce que je m'apprête à faire". Surtout, il est persuadé d'avoir choisi le meilleur film possible pour atteindre un tel record.

Il l'a précisé au média, l'univers de Kaamelott est suffisamment riche et le talent d'Alexandre Astier pour raconter des histoires passionnantes est suffisamment grand pour faciliter son exploit, "Le second degré est toujours présent, pour que l'on puisse rire facilement et, en même temps, il y a une forme de profondeur qui est absolument admirable."

Des contraintes à tenir pour valider le record

Cependant, si Arnaud Klein ne devrait heureusement pas se ruiner avec ce record (il possède une carte illimitée), il devra malgré tout respecter quelques règles pour officialiser sa performance. La première ? Conserver chaque ticket de ses passages. La deuxième ? Il devra prouver qu'il était bien assis sur son fauteuil durant les séances. Et pour cela, il a prévu de se filmer en direct sur Twitch. Un choix stratégique intelligent mais qui pourrait poser problème du côté des ayants droit et des gérants du cinéma.

Ce problème logistique pourrait d'ailleurs ne pas être le seul. A raison de 4 séances par jour (pour ne pas devenir fou), il lui faudra 7 semaines et 2 jours pour atteindre son objectif (lui, vise les 6 semaines en accélérant la cadence). Or, rien ne dit que son cinéma proposera encore le film au bout d'une telle durée. De fait, Arnaud Klein se prépare déjà à faire des allers/retours (coûteux) entre Reims et Paris pour ne pas voir son record s'envoler.

Enfin, on espère également pour lui que sa vaccination est complète. Suite à l'extension du pass sanitaire annoncé par Emmanuel Macron, il risque autrement de passer par la case "test antigénique" tous les 2 jours, ce qui pourrait être rapidement désagréable.