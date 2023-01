Julien Bert et Mélanie Dedigama en couple, ce baiser officialise enfin leur relation

Julien Bert est connu dans le milieu de la télé-réalité pour être un vrai séducteur. Il faut dire que le candidat n'a jamais caché son goût prononcé pour les femmes et que beaucoup d'entre elles se laissent volontiers draguer. Mais s'il y en a bien une qui a tapé dans l'oeil de Julien depuis un moment, c'est Mélanie Dedigama.

D'ailleurs, depuis leur participation aux Cinquante, les deux candidats ne se lâchent plus et passent la plus claire partie de leur temps ensemble. L'ex d'Hilona a même rejoint Mélanie à Dubaï, ville où elle réside. S'ils ont affirmé n'être que de simples amis, ces derniers laissent également planer le doute sur la vraie nature de leur relation et s'affichent de plus en plus proches sur les réseaux sociaux.

Mélanie et Julien soufflent le chaud et le froid

Alors, en couple ou pas en couple ? C'est LA question que tout le monde se pose. D'ailleurs, les internautes étaient persuadés d'assister à l'officialisation de leur amour lorsque les deux candidats ont ouvert un compte MYM pour vendre leur premier bisou. Malheureusement, rien ne s'est passé. "C'est une arnaque !", s'est même insurgé Bastos, l'ex de Mélanie, lors d'un live Twitch.

Plus récemment encore, les fans du duo ont pu assister à un moment ultra complice et mignon entre Julien et Mélanie. Tandis que cette dernière organisait une session questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram, le candidat lui a déclaré sa flamme. "Ça, c'est l'amour, ça me met à fleur de peau. Moi, je suis amoureux de toi. Mais toi, tu n'y crois pas", a affirmé Julien tandis que Mélanie listait ses quelques défauts.

Julien Bert et Mélanie Dedigama s'embrassent !

Alors que l'officialisation de leur couple n'a jamais été aussi proche, les internautes seront ravis de savoir que c'est désormais chose faite ! Eh oui, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous partagée par la blogueuse Shayaratv, Mélanie et Julien ont enfin confirmé qu'ils sont ensemble et in love. Un baiser (bel et bien sur la bouche cette fois-ci) qui laissera place, on l'espère, à une belle histoire d'amour.