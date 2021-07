Julia Paredes, complications et opération après son accouchement : "Je ne vais jamais m'en sortir"

Verdict du médecin ? L'opération. "Il m'a dit que ça c'était transformé en abcès ou en streptocoque je ne sais pas quoi. Que ça pouvait être très grave et qu'il fallait opérer. Donc mardi je vais au bloc", confie Julia Paredes. Malgré ce nouveau coup dur, l'ex-candidate des Anges 7 profite de son bonheur et de sa nouvelle vie à 4 : "Je vais vite me rétablir et le plus important pour moi est d'avoir des enfants en bonne santé et heureux." Julia semble donc s'être remise en couple avec Maxime Parisi, quelques mois après leur nouvelle rupture. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement !