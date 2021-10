Jujutsu Kaisen : doigt de Sukuna, livre... une édition collector incroyable pour le Tome 13

Okay, les fêtes d'Halloween et Noël ne sont pas encore passées cette année, mais il est déjà l'heure de penser à la Saint-Valentin 2022. Et pour une fois, vous pourrez vous démarquer avec un cadeau original qui ne pourrira pas en une semaine (poke les fleurs) ou ne sera pas à l'origine d'une indigestion (poke les chocolats).

Un coffret collector pour Jujutsu Kaisen

Comme vient de l'annoncer Ki-oon, c'est le 3 février 2022 que le tome 13 de Jujutsu Kaisen sera publié en France. Et pour l'occasion, la maison d'édition a prévu une édition collector qui s'annonce incontournable pour tous les fans de l'oeuvre de Gege Akutami.

Prévu en édition limitée, ce tout premier coffret original imaginé pour cette licence sera ainsi composé du tome 13 du manga (logique), mais également d'une jaquette alternative réversible, d'un marque-page en forme de doigt de Sukuna et d'un ex-libris affichant une illustration couleur plutôt classe (voir ci-dessous). C'est tout ? Pas du tout. Ki-oon a également prévu d'y ajouter Eté flamboyant, automne résurgent, le premier roman (sur deux) autour du manga écrit par Ballad Kitaguni et supervisé par le mangaka. De quoi explorer l'univers autrement et patienter tranquillement avant la sortie de la suite de l'histoire, toujours en cour au Japon.

Une version collector qui, à l'instar du Tome 99 de One Piece, devrait rapidement s'arracher du côté des fans et qui sera vendu au prix de 17,55€. On a désormais hâte de craquer !