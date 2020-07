Quels sont les jobs d'été les mieux payés en 2020 ? Découvrez le top 15

Malgré la crise du Coronavirus, certains ont quand même réussi à décrocher un job d'été. Pour l'instant, on ne possède pas encore les stats de cette année 2020 mais en 2019, seuls 47% des jeunes ont travaillé selon une étude menée par Diplomeo. Si une petite chanceuse a trouvé un travail payé plus de 6000 euros par mois, ce ne sera pas le cas de la plupart des étudiants qui bossent cet été. Mais au fait, quels sont les métiers qui rapportent le plus ?

Les secteurs qui recrutent le plus et ceux qui paient le mieux

C'est QAPA, la plateforme de recrutement par l'intérim, qui a dévoilé la semaine dernière son classement dédié aux jobs d'été. Constatation à retenir : les jobs qui paient le mieux ne sont pas forcément ceux qui recrutent le plus ! En effet, on peut découvrir que les trois secteurs recrutant le plus pour cet été 2020 sont la grande distribution, la logistique et l'industrie agroalimentaires. Au contraire, les métiers les mieux payés (voir le classement ci-dessous) sont aussi ceux qui proposent le moins d'offres, précise QAPA. La plateforme ajoute aussi que, face à la crise sanitaire et à l'incertitude concernant les réservations, les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration vont sûrement recruter sur le tard. Pas de panique donc si vous n'avez toujours pas trouvé de job d'été.

Alors, quels sont les jobs d'été les mieux payés selon QAPA ? En première place, on retrouve les postes de voiturier (entre 1800 et 3500 euros bruts par mois), suivi de barman (2000 à 3000€ bruts par mois en comptant les pourboires) et de cuisinier (1800 à 2800 euros bruts). A noter que les salaires peuvent varier selon l'employeur et le nombre d'heures travaillées. Découvrez le top 15 :

Top 15 des jobs d'été les mieux payés en 2020 (salaire brut mensuel moyen)

15. Aide à domicile (1550€)

14. Gardien de maison (1550€)

13. Animateur (1550€)

12. Ouvrier agroalimentaire (1550 à 1800€)

11. Maître nageur (1550 à 1800€)

10. Ouvrier agricole (1550 à 1800€)

9. Jeune fille au pair (1550 à 1900€)

8. Employé d'hôtellerie (1550 à 2100€ / base de travail supérieure à 35h par semaine)

7. Préparateur de commande (1550 à 2100€ / base de travail supérieure à 35h par semaine)

6. Vendangeur (1550 à 2200€ / base de travail supérieure à 35h par semaine)

5. Serveur (1550 à 2400€ / Avec les pourboires)

4. Plagiste (1550 à 2500€ / Avec les pourboires)

3. Cuisinier (1800 à 2800€)

2. Barman (2000 à 3000€ / base de travail supérieure à 35h par semaine)

1. Voiturier (1800 à 3500€ / base de travail supérieure à 35h par semaine / Avec les pourboires)