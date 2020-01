Job de rêve : devenez testeur des meilleurs parcs d'attractions (oui, ça existe)

Gagnez de l'argent en allant à Disney World

Il y a un job de rêve encore plus ouf que celui de mater des films Disney pour 1 000 dollars : carrément partir tester les attractions Disney aux Etats-Unis ! C'est ce que propose l'agence de voyage anglaise Ocean Florida. Celle-ci vous demande d'aller à Orlando, en Floride, terre sacrée des parcs d'attractions, pour devenir testeur professionnel de parcs à thème. Non, ce n'est pas une blague. Pendant 3 semaines (en avril ou en mai 2020, suivant vos dispos), vous allez vivre votre meilleure vie.

Ne vous en faites pas, c'est l'agence qui paye tout pour vous. Direction donc le Walt Disney World Resort, où vous plongerez dans l'univers de Mickey et Minnie, des princesses, du Roi Lion, mais aussi de Star Wars, Avatar ou encore des super-héros Marvel comme Les Gardiens de la Galaxie. En plus du célèbre parc d'attractions des studios Disney, vous devrez aussi tester celui des studios Universal, appelé Universal Orlando Resort. Là-bas, vous vous retrouverez dans un autre monde magique où règnent les personnages, les décors et les attractions issus de Harry Potter, Jurassik Park, Shrek, Fast & Furious ou encore Les Minions.

En échange de ce job de rêve, vous serez payés 3 000 livres Sterling (soit 3 511 euros).

Emmenez quelqu'un avec vous

Et le must, c'est que non seulement vous allez vivre votre best life, mais qu'en plus vous pouvez y aller avec la personne de votre choix. Boyfriend, girlfriend, ami(e), un membre de votre famille comme votre soeur, votre frère, votre cousin(e) ou même un de vos parents... A vous de décider avec qui vous voulez passer ce séjour de ouf. Car, oui, l'agence de voyage payera tout pour 2 personnes, vous et votre accompagnant(e) : avion, repas, billets des parcs, fastpass...

Ils ont même prévu de vous donner un peu d'argent en plus. Un petit budget supplémentaire dont le montant n'est pas précisé mais qui vous permettra de tester des activités annexes. Comme quoi ? Savourer une fameuse Butterbeer comme les héros de la saga Harry Potter.

Voilà ce qu'il faut faire pour postuler

Comment s'y prendre pour tenter de remporter ce poste rêvé ? Remplissez ce formulaire. La seule condition, c'est d'avoir au moins 18 ans, sorry les mineur(e)s. Sachez aussi que vous aurez plusieurs missions une fois sur place : noter la qualité des hôtels, de la nourriture, les attractions, l'ambiance générale des parcs... Et surtout, vous recevrez une caméra Go Pro pour filmer un maximum de belles images, en plus de prendre des photos des lieux. Vous aurez également un bracelet Fitbit à mettre tous les jours de votre voyage pour mesurer votre excitation et votre peur sur les différentes attractions.

Attention, vous avez jusqu'au 31 janvier 2020 pour postuler !