Jérémy Nadeau : une saison 3 pour la série Frère! ? "On aimerait faire le film"

Après une saison 1 qui avait cartonné l'an passé, Frère! - la série de Jérémy Nadeau et Vincent Scalera, a récemment fait son retour sur YouTube avec une saison 2 inédite. Et sans surprise, le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous avec près d'un million de vues par épisode.

De YouTube aux cinéma pour Frère! ?

De fait, face à un engouement qui ne se dément pas et l'envie du public d'en voir toujours plus, une question se pose désormais : aura-t-on le droit à une saison 3 de cette série auto-produite ? Invités de l'émission Moonwalk de FranceTv Slash, le duo vient justement de répondre à cette interrogation.

Bonne nouvelle, une suite est effectivement dans la tête des deux créateurs. Le twist ? Il n'est pas impossible qu'elle prenne une forme différente. "On aimerait bien faire le film" a tout simplement confessé Jérémy Nadeau, qui s'est déjà prêté à une expérience dans le doublage au cinéma, avant de préciser ensuite, "Il y aurait dix milles possibilités de faire un film sur ces deux loustics". Une révélation partagée par Vincent Scalera, qui a de son côté ajouté, "Pour moi, c'est plus ça notre projet [comparé à une saison 3]. De vraiment développer un film".

Un besoin de changer d'air

Une ambition prometteuse et intrigante, à l'image du projet En passant pécho de Nassim Si Ahmed et Hedi Bouchenafa, même si rien ne semble encore décidé. Jérémy Nadeau l'a en effet assuré, malgré cette envie de voir plus grand, il ne ferme pas encore la porte à une saison 3. Néanmoins, la suite devra dans tous les cas prendre un nouveau tournant, "S'il y a une saison 3, elle ne sera pas dans la cuisine. On a un peu fait le tour".

Mais alors, où Jérémy et Vincent pourraient-ils débarquer ? Son compère ne serait pas contre une histoire "en vacances ou un truc comme ça". Des galères de réservation d'hôtel ? Des combines auprès des touristes pour se faire de l'argent ? Des plans drague foirés sur la plage ? On ne peut que valider...