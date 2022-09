Jennifer Lawrence maman : 7 mois après la naissance, elle confirme enfin le sexe et le prénom de son bébé

Elle en a fait du chemin depuis la saga Hunger Games ! Alors que les fans de l'univers découvriront prochainement un tout nouveau film, l'ex Katniss Everdeen fera bientôt son retour dans un film. Après Don't Look Up, Jennifer Lawrence est la star de Causeway, un film dramatique qui sera disponible dès le 4 novembre prochain sur Apple TV+ où elle incarne une ex-membre de l'armée qui a du mal à reprendre une vie normale. Dans un portrait pour Vogue, l'actrice évoque ce nouveau rôle et a fait, pour la première fois, des révélations sur son bébé.

Jennifer Lawrence évoque son bébé pour la première fois

Quatre mois après avoir confirmé son accouchement (qui avait leaké dans la presse quelques mois plus tôt), Jennifer Lawrence a évoqué son bébé dans ce portrait. Et c'est bien un petit garçon comme on le soupçonnait après son interview avec Ellen DeGeneres. En plus de ça, la star a aussi dévoilé le prénom du bout de chou : Cy. Un prénom pas choisi par hasard : il rend hommage à Cy Twombly, l'un des artistes favoris de Cooke Maroney, son mari, qui est dirigeant d'une galerie d'art.

Jennifer Lawrence a aussi profité de cette interview pour évoquer la naissance de son premier enfant qui l'a remplie de bonheur. "Le lendemain de mon accouchement, j'ai eu l'impression que toute ma vie avait recommencé. Comme si c'était le premier jour de ma vie. (...) J'étais tellement amoureuse (...) Les nouveau-nés sont géniaux. Ce sont des petits survivants tout roses et fragiles" confie l'ex-star de Hunger Games qui ajoute : "Mon coeur s'est étiré à un point que je n'imaginais pas. Et j'inclus mon mari."

Une maternité qui remplit l'actrice de joie même si tout n'a pas été rose pour en arriver là. Dans Vogue, Jennifer Lawrence explique aussi avoir déjà été victime de deux fausses couches : l'une quand elle avait une vingtaine d'années et l'autre durant le tournage du film Don't Look Up. "Je m'en suis souvenue des millions de fois quand j'étais enceinte. Je pensais aux choses qui arrivaient à mon corps. J'ai eu une grossesse géniale, j'ai eu de la chance. Mais chaque seconde de ma vie était différente" avoue la star.