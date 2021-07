Jean-Yves Lafesse : mort de l'humoriste à 64 ans, les internautes pleurent le roi des canulars

Jean-Yves Lafesse décédé à 64 ans

Le monde l'humour est en deuil aujourd'hui. Jean-Yves Lafesse est mort à l'âge de 64 ans le 22 juillet 2021 : "L'humoriste Jean-Yves Lafesse, réputé pour ses canulars téléphoniques, est décédé jeudi à Vannes à l'âge de 64 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'#AFP", a posté l'AFP sur Twitter. La cause de son décès n'a pas encore été dévoilée mais on savait qu'il était atteint de la maladie de Charcot.

Jean-Yves Lambert, de son vrai nom, va laisser un grand vide, lui qui faisait toujours rire avec ses caméras cachées, ses blagues au téléphones, ses sketchs et ses spectacles. On retient aussi son apparition dans les films l'Anarcoeur et Roxane et le téléfilm Meurtres à Cognac, diffusé en 2020.