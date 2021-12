Jean-Daniel (L'amour est dans le pré 2021) : sa vache Paquotte est morte, conduite à l'abattoir

Si Hervé, Sébastien ou encore Jean-François ont trouvé l'amour, Jean-Daniel est reparti célibataire de L'amour est dans le pré 2021. Ça n'a finalement pas fonctionné avec Céline et Zakia, ses deux prétendantes. Dans l'émission de M6, l'éleveur suisse avait aussi ému les téléspectateurs en s'affichant très complice avec sa vache, Paquotte. Destinée à la boucherie, elle avait été sauvée par l'agriculteur alors qu'elle n'avait qu'un an.

"Elle s'en ira dans les prairies du paradis"

Dans une interview donnée au site du journal suisse Le Matin, Jean-Daniel annonce une triste nouvelle : la mort de Paquotte. A 13 ans, la vache de l'agriculteur était atteinte d'une maladie et, malgré les efforts de son propriétaire, n'a pas pu être sauvée. Le journal raconte que Jean Daniel a été forcé de la mener à l'abattoir. "Elle s'en ira dans les prairies du paradis, et par la suite, quand je lèverai les yeux au ciel, une nouvelle étoile brillera" a déclaré le candidat d'ADP pour rendre hommage à sa vache.

Jean-Daniel avait noué une relation très spéciale avec Paquotte. "Je me couchais sous elle, ma tête entre ses pattes de devant, mes jambes entre ses pattes de derrière. Je faisais le mort et elle ne bougeait pas. On ne peut pas faire ça avec toutes les bêtes, cette vache était spéciale. C'est comme une femme, on ne retrouve jamais la même..." a expliqué l'agriculteur. Une épreuve forcément compliquée à vivre pour lui.

Jean-Daniel célibataire mais très demandé

S'il a fini célibataire ans ADP (il est revenu sur son aventure lors du bilan), Jean-Daniel explique être beaucoup sollicité par téléphone. "On me téléphone tous les jours. Hier soir, c'était une dame valaisanne" explique-t-il, toujours au journal Le Matin.