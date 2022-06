Je te promets saison 3 : grosse info et un choix qui va énerver les fans (Interview)

This is Us vient de se terminer à la télévision américaine mais sa version française, elle, continue. C'est en février 2021 que Je te promets a été lancée sur TF1 et on y retrouve Hugo Becker, Camille Lou, Marilou Berry, Guillaume Labbé et Narcisse Mame. Ce dernier était invité du Festival de télévision de Monte-Carlo 2022 ce week-end et s'est confié sur la suite.

Narcisse Mame nous donne la date de tournage de la saison 3 de Je te promets

S'il n'a pas pu nous en dire beaucoup sur la saison 3 de Je te promets pour éviter les spoilers, Narcisse Mame a quand même profité d'une interview à PRBK pour dévoiler la date de tournage : ce sera pour la fin du mois de juillet ! Eh oui, dans un mois, les acteurs vont se retrouver pour mettre en boîte les nouveaux épisodes et l'acteur nous a avoué déjà tout connaître de ce qui attend les téléspectateurs. "Mathis sera encore aventurier, encore surprenant, Mathis va vous dérouter." tease-t-il dans notre interview à voir dans notre diaporama.

Une saison plus courte

Malheureusement pour les fans, la suite de Je te promets sera plus courte. En interview pour nos confrères d'Allociné, Narcisse Mame a aussi dévoilé qu'au lieu de 12 épisodes, la saison 3 ne sera composée que de 8 épisodes. "Il y a des choses qui ont bougé. On passe de douze épisodes à huit" a confié l'acteur. Quant à la diffusion ? Elle n'est pas annoncée pour le moment. Patience donc.