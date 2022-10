Jazz et Laurent Correia bientôt sur OnlyFans ? Laurent poste une photo hot et affole les fans

C'est la grande mode du moment chez les candidats de télé-réalité : se lancer sur des plateformes comme Mym et OnlyFans pour partager des contenus sexy. L'une des premières à s'être lancée et à avoir cartonné est Nathalie Andréani. Elle a d'ailleurs dévoilé son salaire dingue grâce à ses photos hot. Des montants hallucinants qui peuvent donner envie, mais pas à Jazz Correia. Récemment, la star de la JLC Family a même dénoncé ses plateformes en affirmant que c'était "de la prostitution".

Jazz et Laurent bientôt sur OnlyFans ?

Ce jeudi 20 octobre 2022, un fan a quand même demandé à Laurent si le couple allait se créer un compte et la réponse du père de famille a surpris tout le monde. Il s'est contenté de poster une photo hot de lui et sa femme avec une croix rouge sur leur visage. Les fans ont pris ça pour un "oui" et sont tout de suite allés interroger Jazz.

"Vous êtes parents et vous allez faire un Only hot ? C'est honteux", balance un abonné à qui la mère de famille répond cash : "Vous me donnez la flemme à dire des conneries !". Elle précise aussi qu'elle ne sait même pas de quoi parle le follower.