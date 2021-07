Jazz Correia agressée dans un parking, elle se confie : "Je me suis sentie n*quée"

Jazz Correia n'a pas besoin de participer à une télé-réalité pour se retrouver au centre d'un clash improbable. La compagne de Laurent l'a confié sur ses réseaux sociaux, elle a vécu une situation totalement WTF durant ses vacances dans le sud de la France. Oui, tandis que la soeur d'Eva Queen espérait se ressourcer avant un nouveau tournage, elle a finalement fait face à une femme très inquiétante.

Jazz agressée dans un parking

Selon elle, tout aurait commencé par une simple manoeuvre dans un parking. Jazz l'a en effet révélé, "Je bouge la voiture et (...) il y a une voiture devant moi. Donc je klaxonne, et le monsieur me dit 'Ca va, 2 minutes !' et je lui dis 'Je ne vous agresse pas, c'est juste pour vous montrer que je suis là.' Donc le monsieur, gentil, me dit 'Ah ok c'est bon.'"

Bref, rien d'anormal jusqu'ici, un simple quiproquos qui avait pour objectif d'éviter tout risque d'accident durant une manoeuvre. Malheureusement, la situation se serait rapidement envenimée quand la femme du conducteur serait apparue, "Sa femme arrive et me dit 'Pourquoi tu klaxonnes ?' (...) Elle commence à s'exciter". Face à cela et pour éviter tout risque d'agression, son agent de sécurité serait alors sorti du véhicule afin de tenter d'apaiser la situation.

Une bonne idée ? Sur le principe, oui, mais ça n'aurait pas aussi bien fonctionné qu'espéré, "Elle s'approche alors de la voiture et elle me dit, 'C'est Jazz ?' Je lui dis 'oui', et là elle me dit, "Ah mais c'est pour ça ! Mais tu crois que tu es qui ? tu klaxonnes !'". Et forcément, face à tant d'irrespect, Jazz aurait commencé à être saoulée et n'aurait pas manqué de le faire savoir, "Je lui dis, 'Mais il faut être quelqu'un pour klaxonner ? J'ai voulu prévenir ton mari, je ne t'ai pas agressée, arrête de m'agresser'".

Un face-à-face intense

Et une chose en entrainant une autre, le ton serait sans surprise monté d'un cran, "Ça devait être de la frustration de je ne sais quoi, ou alors elle n'aime pas ma gu*ule, va savoir. Et de là elle me dit, "Ferme ta gu*ule !', j'ai répondu, 'Mais parle moi bien', et bien évidemment je l'ai insultée en retour". Pire, le risque d'en venir aux mains se serait même fait de plus en plus grand.

Oui, à en croire Jazz, après les insultes, une véritable bagarre était sur le point d'éclater entre les deux femmes, "Elle regarde mon garde du corps, elle me regarde et dit 'Ouais vas-y descends s'il y a un problème.'" Le twist ? "Cette femme elle était avec des enfants". Pas de quoi freiner Jazz pour autant, "Donc moi je descends de la voiture, je dis 'ben ok je suis là maintenant, on va faire quoi ?'", mais une réalité qui aurait probablement évité le pire, "Soudain elle me dit, 'Tu ne vois pas qu'il y a mes enfants ?' Je lui réponds, 'Bien sûr que je vois, et moi justement, il y aurait eu mes enfants, je n'aurais jamais fait ce que tu es en train de faire.'"

Suite à cela, tout serait donc rentré dans l'ordre puisque l'autre femme, "une vraie babtou. Mais vraiment la fille blonde de peut-être 35 piges", se serait finalement calmée et serait repartie la tête basse. Une histoire qui s'est donc bien terminée, mais qui a logiquement blasé Jazz, "Tout ça pour vous dire je me suis sentie n*quée en fait. Genre je me fais agresser pour rien. (...) Je trouve ça tellement ridicule, mais ridicule cette méchanceté et jalousie pour rien."

Pire qu'un film cette histoire.