Jared Leto (Suicide Squad) en Joker : un comportement horrible sur le tournage ? Il répond enfin

On a pu le découvrir dans la nouvelle bande-annonce de la Snyder Cut de Justice League mise en ligne ce dimanche 14 février 2021, Jared Leto profitera de cette nouvelle version du film pour y reprendre son rôle du Joker, tenu une seule fois auparavant au sein du DCEU dans Suicide Squad (2016).

La mise au point de Jared Leto

Une nouvelle chance pour l'acteur de prouver qu'il a le talent pour incarner un personnage aussi emblématique et l'occasion pour lui de remettre les pendules à l'heure au sujet de quelques rumeurs à son sujet concernant sa préparation pour ce rôle. Et pour cause, cela fait des années que Jared Leto est accusé d'avoir eu un comportement plus que limite sur le tournage de Suicide Squad.

Comme quoi ? Il aurait par exemple envoyé un rat mort à Margot Robbie. Et si l'acteur ne s'était jusque-là jamais exprimé sur ces rumeurs, il a cette fois-ci profité d'un entretien accordé à GQ pour y répondre. "C'est vraiment intéressant comment ce genre de trucs arrivent à avoir leur propre vie" a-t-il ainsi confié, avant d'assurer, "Mais je n'ai jamais donné de rat mort à Margot Robbie. Ce n'est pas vrai !"

Par contre, le comédien a confessé lui avoir effectivement fait un cadeau. Et clairement, ça n'avait rien à voir avec le comportement sociopathe du Joker, "En réalité je lui ai donné plein de... - j'avais découvert un endroit à Toronto qui faisait d'excellents roulés végétaliens à la Cannelle, ce qui est un truc tout à fait banal".

Un tournage bienveillant pour Suicide Squad

Et si, par la suite, Jared Leto n'a pas souhaité réagir au fait qu'il a tout de même envoyé un cochon mort sur le plateau (les acteurs le lui ont ensuite renvoyé avec un message très drôle selon Adewale Akinnuoye-Agbaje aka Killer Croc), le comédien a révélé que l'ambiance sur le tournage de Suicide Squad était excellente à l'époque et loin d'être aussi sombre ou glauque que veulent bien le faire croire ces rumeurs.

"On s'amusait beaucoup. Il y avait vraiment un respect et un soutien mutuel sur le plateau, un vrai sentiment de camaraderie" a confié l'interprète du Joker, "Je restais un peu en retrait car je sentais que mon personnage était un peu à part, mais c'était vraiment génial de pouvoir entendre tous ces rires, cette camaraderie".

On ne sait pas si sa mise au point mettra fin à ces rumeurs, mais l'acteur peut souffler, aucune histoire bizarre n'a (encore ?) filtré depuis qu'il a repris son rôle pour Justice League !