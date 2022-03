Jamie Dornan ancien colocataire de... Robert Pattinson : "Il nous permettait d'entrer en boîte"

Une coloc 5 étoiles à Los Angeles

Le monde est petit et Hollywood est minuscule. Aujourd'hui, les stars du cinéma se prénomment Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey), Robert Pattinson (The Batman), Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man), Charlie Cox (Daredevil) ou encore Eddie Redmayne (Les Animaux Fantastiques). Mais, saviez-vous qu'en plus d'être beaux, riches et talentueux, ces comédiens partageaient un autre point commun très spécial ?

Oui, comme l'a rappelé l'inoubliable interprète de Christian Grey auprès de Dakota Johnson au détour d'une interview accordée à Entertainment Tonight, ils ont tous les cinq été colocataires par le passé. Vous avez bien lu, avant d'être les stars de nos écrans, ils formaient un petit groupe et partageaient un appartement à Los Angeles au début de leurs carrières afin de se soutenir et s'entre-aider.

Robert Pattinson admiré par ses potes

Une expérience inoubliable et enrichissante pour les comédiens, qui ont depuis toujours gardé un lien fort. Aussi, interrogé à ce sujet et notamment sur la récente confession de Robert Pattinson qui révélait avoir été le dernier à rejoindre la coloc, ce qui faisait qu'il se sentait parfois un peu à l'écart des autres, Jamie Dornan a dévoilé que si Robert Pattinson avait effectivement été le dernier membre du groupe, il était surtout vu à l'époque comme l'exemple à suivre.

"Avec Rob, qui a connu un succès très tôt, je pense qu'on a toujours pris sa présence d'une façon, 'Est-ce qu'il est vraiment fait pour être avec nous ?'. Car à l'époque, on ne travaillait pas, et lui avait toujours du boulot, a rappelé le comédien, admiratif de son ami. Il a fait Twilight et, d'un coup, il était sur une autre stratosphère".

Puis, au micro d'Access Hollywood, Jamie Dornan a ensuite révélé avec humour combien la présence de Robert Pattinson à leur côté avait été importante durant leur coloc. "On ne le laissait jamais à la maison. Pourquoi on aurait fait ça ? C'était le beau gosse du groupe, a-t-il annoncé. Il nous permettait à tous d'entrer [en boîte]. Il attirait l'attention sur nous. Il était tellement plus hype que nous à l'époque".

Rendez-vous dans 10 ans pour voir Netflix acheter les droits de cette histoire et en faire un film !