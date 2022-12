James Cameron est prêt à faire une série Avatar, mais à une seule condition

Après plus de 10 ans, James Cameron nous rouvre les portes de Pandora avec le deuxième volet d'Avatar, qui sort en salles sous le titre Avatar : la voie de l'eau. C'est évidemment l'une des sorties les plus attendues de 2022 et le réalisateur espère répéter le grand succès au box-office du premier opus. Et il vaudrait mieux puisque, pour être rentable, Avatar 2 doit réaliser un score monstre en salles.

En plus du 2ème volet, James Cameron qui a récemment dévoilé pourquoi les Na'vi sont bleus a prévu au moins trois autres films. Pour l'instant, des séries autour de l'univers de Pandora n'ont pas été annoncées, mais le réalisateur a évidemment été interrogé sur cette possibilité. S'il ne l'exclut pas complètement, il a définitivement une assez grosse condition pour qu'une série voie le jour.

La condition de James Cameron pour une série Avatar

Dans une récente interview accordée à The Hollywood Reporter, le réalisateur d'Avatar s'est confié sur ce qu'il voudrait pour une possible série issue de son univers : proposer la même qualité numérique de pointe et les effets spéciaux des films dans une version télé. Une chose qui serait particulièrement onéreuse à l'heure actuelle. James Cameron estime cependant que cela pourrait être possible... dans environ 10 ans : "Le problème avec ces personnages générés par effets spéciaux est qu'ils coûtent beaucoup d'argent et un travail qui ne fonctionne pas vraiment pour la télévision. On pourra y revenir dans 10 ans, avec beaucoup d'évolutions. (...) Nous espérons le faire dans le futur" a-t-il déclaré.

Avatar : la voie de l'eau se déroule 10 ans après la première bataille de Pandora entre les Na'vi et les humains. Jake Sully (Sam Worthington) vit tranquillement avec sa famille et sa tribu. Lui et Ney'tiri (Zoe Saldaña) ont fondé une famille et font tout leur possible pour rester ensemble, malgré des tensions. Cependant, ils vont être forcer de quitter leur foyer pour conclure des pactes avec d'autres Na'vi des régions sous-marines pour mettre fin à une ancienne menace qui a refait surface.

Avatar 2 : la voie de l'eau sort en salles le 14 décembre.

