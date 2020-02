Jake Paul en couple ? Il aurait oublié Tana Mongeau dans les bras de Julia Rose

Sur la photo en question, Jake Paul fait un bisou sur la joue de Julia Rose. Pendant ce temps, elle tient le visage de son supposé boyfriend dans ses mains, tout en faisant la moue (ou plutôt une duckface). Un cliché so cute que de nombreux internautes voient déjà comme une officialisation. Alors que ni l'un ni l'autre n'a réagi à la rumeur de couple, Tana Mongeau serait aussi recasée (avec David Dobrik). C'est en tout cas ce que beaucoup de fans ont cru suite à leurs stories sur Instagram, mais au final, le YouTubeur avait démenti.

Qui est Julia Rose ?

Mais qui est Julia Rose, la supposée nouvelle petite amie de Jake Paul ? Elle est une influenceuse américaine qui compte plus de 3,8 millions d'abonnés sur Insta et pose souvent topless, en string voire même entièrement nue sur tous ses posts. Elle est aussi la fondatrice de ShagMag, une chaîne YouTube sexy qui consiste à montrer des femmes dénudées. La star du réseau social est également connue pour son travail sur MTV aux Etats-Unis (elle a notamment participé à l'émission Are You the One ?). A noter que Julia Rose a aussi fait beaucoup parler d'elle dans les médias US quand elle avait montré ses seins avec Lauren Summer aux World Series (championnats de Ligue majeure de baseball nord-américaine).