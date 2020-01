Jake Gyllenhaal, Emily Ratajkowski... Vous ne savez pas écrire leurs noms ? Vous n'êtes pas seuls

Les noms de célébrités, c'est pas votre truc ?

Plusieurs stars ont des noms peu communs, voire très chiants à retenir et à écrire disons-le clairement. On pense notamment à Emily Ratajkowski que beaucoup préfèrent appeler Emrata (le nom de son Insta) et à son mari Sebastian Bear-McClard (qui n'est pas mieux loti). Mais il y a aussi le cinéaste M. Night Shyamalan (à qui l'on doit notamment la trilogie Incassable, Split et Glass), à Macaulay Culkin qui enfant était le héros de Maman, j'ai raté l'avion ou encore à l'hilarant Zach Galifianakis alias Alan dans les films Very Bad Trip.

En lisant de nombreux commentaires sur le forum Reddit, Colin Morris a remarqué que plusieurs personnes postaient "(sp ?)". Cette expression est utilisée lorsque les internautes ne sont pas sûrs de l'orthographe d'un nom. Et parmi les noms que le gens avaient le plus de mal à écrire, c'est celui de Jake Gyllenhaal (et de sa soeur Maggie Gyllenhaal) qui est le plus ressorti.

Du coup, Colin Morris leur a fait un petit clin d'oeil en créant le site The Gyllenhaal Experiment, sur le point de fêter sa première année d'existence. En quoi ça consiste ? Il s'agit d'un test montrant des photos de célébrités et leur prénom. A vous de trouver leur nom en l'écrivant. Une façon de voir si vous êtes bons ou nuls pour la mémoire des lettres.