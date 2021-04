Invincible : une suite confirmée, des saisons 2 et 3 commandées par Amazon Prime Video

Le début d'une longue aventure ?

Un renouvellement précoce qui fait bien évidemment le bonheur des fans, mais également celui de Robert Kirkman. Après avoir remercié la plateforme pour "son soutien et ses efforts afin de donner vie en série à ce comic book", l'artiste (également derrière The Walking Dead), n'a pu cacher sa joie de voir cet univers connaître un tel succès. Dans un communiqué, il a notamment précisé : "Le comic est réellement une lettre d'amour envers un genre avec lequel Cory Walker [premier dessinateur] et moi avons grandi. Et c'est gratifiant de voir nos personnages prendre vie à nouveau via cette adaptation animée. Nous sommes plus qu'excités à l'idée de pouvoir continuer cette histoire pour au moins deux autres saisons".

Vous avez bien lu, Robert Kirkman a effectivement dit "au moins". Or, quand on sait que l'adaptation de The Walking Dead va avoir le droit à sa 11ème saison à la télé, on peut logiquement se mettre à espérer une telle longévité ici aussi.