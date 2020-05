Inès (Koh Lanta 2020) bientôt dans une émission de télé-réalité ? "Mes portes ne sont pas fermées"

Frédérique Brugiroux, Tiffany Gounin, Dylan Thiry, Jesta et Benoît, Bastien Munez, Corentin Albertini, Wafa, Jeff... De nombreux aventuriers de Koh Lanta ont ensuite participé à d'autres programmes de télé-réalité. Quel candidat de Koh Lanta 2020 retrouvera-t-on bientôt dans Les Anges, La Villa des Coeurs Brisés ou Friends Trip ? Les internautes ont leur petite idée... Dès le début, ils étaient nombreux à voir en Inès une parfaite candidate de télé-réalité. En cause : le buzz de son bikini échancré, son clash avec Claude, qu'elle avait "envie d'encastrer", sa découverte de fruits très basiques, son tempérament impulsif, ou alors ses critiques sur le montage de l'émission.

Inès bientôt dans une émission de télé-réalité ?

Ce à quoi elle a réagi dans une interview accordée à Télé Loisirs : "J'ai l'impression qu'on me catégorise dans cette case depuis le premier épisode, parce que j'ai du caractère et je suis sanguine. Mais je vous l'assure, c'est mon caractère et je suis comme ça avec ou sans caméra". Néanmoins, elle ne dit pas non à la télé-réalité et avoue avoir même reçu des propositions : "On m'a proposé plein de programmes de télé-réalité avant que je participe à Koh-Lanta. (...) Récemment, j'ai reçu une proposition pour participer à une télé-réalité, mais je n'ai pas encore donné de réponse, car je ne veux pas me précipiter, mais mes portes ne sont pas fermées."

Mais à quel genre d'émissions pourrait-elle participer ? Celle qui a perdu kilos répond : "Si je dois refaire de la télé, ça devra être un programme avec des valeurs. On ne pourra pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Si l'émission me plaît, pourquoi pas ! En tout cas, une chose est sûre, je ne ferai pas les Anges 12 !".