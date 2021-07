Incroyables Transformations : Léa Djadja bientôt de retour, elle annonce "beaucoup de surprises"

Léa Djadja de retour dans Incroyables Transformations !

Habitués à Léa Djadja, Nicolas Waldorf et Charla Carter dans Incroyables Transformations, les téléspectateurs ont découvert de nouveaux experts dans cette saison trois, comme Barbara Ngana, ex-candidate de la saison annulée de Koh Lanta, Virginie Fauconnier ou encore Ludivine Aubourg. Ludivine Aubourg a été appelée au moment de la deuxième grossesse de Léa Djadja, mais maintenant que la compagne de Black M a accouché, compte-t-elle revenir dans l'émission de M6 ? La réponse est oui !

"Je suis super excitée de faire mon retour prochainement", confie Léa Djadja en interview avec Télé Loisirs avant de teaser ce qui nous attend pour son retour et pour la nouvelle saison : "Beaucoup de surprises. Je veux garder le suspens jusqu'au bout, mais je peux déjà vous dire que Charla ne s'en est pas remise du tout. Elle était complètement sous le choc ! Petit indice : il s'agit d'une personne que l'on va relooker." Un look encore plus fou que tous les autres confondus ? Une grande star à l'agence ? Une ancienne célébrité ? Réponse lors de la diffusion de la nouvelle saison d'Incroyables Transformations.

Ludivine Aubourg a fait un "excellent travail"

En tout cas, Léa Djadja n'a pas eu le temps de s'ennuyer depuis son départ entre la naissance sa fille Kiki, son travail sur ses réseaux sociaux et sa vie de famille. Un planning très chargé... qui ne l'a pas empêché de regarder l'émission de relooking : "J'ai été ravie de voir que ça fonctionnait toujours bien et que l'émission avait toujours un peu plus de succès (...) Je regardais Incroyables transformations en faisant mon sport ! J'ai repris une activité sportive rapidement pour, justement, rejoindre le plateau au plus vite ! Et pour me motiver, je regardais les émissions." L'experte beauté a donc suivi sa remplaçante Ludivine Aubourg durant la saison 3. Son avis ? "Je sais qu'elle fait un excellent travail", confie Léa Djadja.