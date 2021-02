Ici tout commence : Antoine séparé de Rose et de nouveau en couple avec son ex-femme ?

Rose et Antoine bientôt la rupture ?

Les scénaristes n'ont peur de rien dans Ici tout commence, sur TF1 ! Pour preuve, ils ont pris le risque de s'attaquer à l'un des couples préférés des téléspectateurs, Rose et Antoine : leur relation bat clairement de l'aile depuis que le personnage de Vanessa Demouy a avoué à son compagnon avoir couché avec Lisandro (Agustin Galiana).

Peut-elle résister à cette infidélité ? "S'il doit venir, le pardon prendra du temps. Antoine aime Rose foncièrement, mais il est aussi profondément blessé. Il doit comprendre ce qu'il s'est passé, il a besoin de prendre du recul, de s'échapper", a confié Frédéric Diefenthal en interview avec Télé Loisirs. Et ce n'est pas tout puisque Rose et Antoine continuent de se déchirer à cause du départ de Lisandro de l'Institut Auguste Armand.

"Il y aura beaucoup d'ambiguïté entre Antoine et Valérie"

Un autre obstacle attend le couple dans la suite de Ici tout commence : le retour de Valérie Myriel, l'ex-femme d'Antoine disparue en mer il y a plus d'un an. Les retrouvailles s'annoncent compliquées, d'autant plus que le personnage d'Elisa Sergent va être de nouveau attiré par Antoine, qu'elle a oublié suite à son accident : "C'est la cerise empoisonnée sur le gâteau de son couple ! Car Valérie est toujours sa femme. Antoine est à la fois stupéfait et très heureux de la retrouver. Et son retour va le troubler. Elle va lui faire part de ce qu'elle ressent. Certaines choses vont ressortir de leur passé. Il y aura beaucoup d'ambiguïté entre eux", a expliqué Frédéric Diefenthal.

Cette nouvelle intrigue risque de ne pas aider Antoine et Rose, mais l'ex-acteur de Taxi, lui, a déjà choisi son camp : "Je croise les doigts pour Rose et Antoine, car c'est un très beau couple. C'est pour ça que ce qui leur arrive va faire mal à tout le monde." Les téléspectateurs croisent eux aussi les doigts !