Homeland : une saison 9 possible un jour ? Le créateur répond

Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer avec le passif de la série, les créateurs de Homeland nous ont finalement offert une conclusion presque positive au terme de la saison 8 avec notamment les survies de Carrie et Saul. Surtout, les derniers instants du final nous ont également prouvé que, si la série est désormais terminée, l'histoire de ces personnages ne s'arrête pas là.

Une fin ouverte logique

Un détail qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de TVLine, qui a donc posé la question suivante à Alex Gansa, le showrunner : "Cette fin aurait très bien pu être simplement la fin d'une saison, avec une potentielle suite en saison 9 où Carrie aurait été l'alliée de Saul en Russie. Auriez-vous terminé la saison de la même façon s'il y avait eu une saison 9 ?"

Réponse de l'intéressé ? "Ça n'a jamais été une option, donc la question ne s'est jamais posée. Je n'y ai pas pensé une seconde". Au contraire, il l'a ensuite précisé, si cette fin semble ouvrir la porte à une suite, c'est uniquement pour le bien de la crédibilité de cet univers et pas pour son propre plaisir : "L'idée de cette fin, c'est que l'histoire continue. Carrie fait son travail en Russie et communique avec Saul. Et peut-être que l'histoire qui en découle pourra vivre dans l'imagination des fans".

"L'histoire se termine là où elle devait se terminer"

De quoi ainsi comprendre que Homeland ne reviendra donc jamais ? A priori, oui : "Est-ce vraiment la fin de Carrie ? Malheureusement, je le pense vraiment. C'était une expérience extraordinaire, et unique. Je trouve que l'histoire se termine là où elle devait se terminer".

Néanmoins, Alex Gansa n'a pu s'empêcher de titiller une dernière fois le coeur des fans en rappelant qu'il n'était pas seul sur ce projet, "Howard Gordon (co-créateur) dit 'ne jamais dire jamais'", et qu'il était incapable de prédire l'avenir, "Qui sait se qui se passera dans 5 ou 6 ans ? Mais actuellement, j'ai le sentiment qu'on a vu Carrie pour la dernière fois".

Bref, il n'y a pas de "à suivre" qui tienne, mais un petit peu quand même...