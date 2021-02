Hero Fiennes Tiffin (After) a souffert de son succès au début de la saga

Hero Fiennes Tiffin n'a pas attendu la franchise After pour débuter sa carrière de comédien - on avait notamment pu le retrouver dans le film Harry Potter et le Prince de sang-mêlé en 2009, mais c'est bien son rôle de Hardin Allen Scott dans l'adaptation de la saga littéraire d'Anna Todd qui lui a permis de rencontrer un énorme succès auprès du public.

Un succès compliqué pour Hero Fiennes Tiffin

Pourtant, le comédien de 23 ans vient de le confier, cette nouvelle renommée n'a pas été très simple à vivre au début. Lors d'une interview accordée à Flaunt, Hero Fiennes Tiffin - qui adorait se rendre à des matchs de football en toute discrétion et normalité auparavant, a confessé, "Les premiers temps c'était oppressant. (...) Je n'avais pas prévu ça, je voulais juste continuer à rester occupé, passer des auditions et faire des trucs à côté." Une nouvelle preuve, après les récentes confessions de Noah Centineo, que la célébrité n'amène pas toujours que des bons côtés.

Néanmoins, rassurez-vous, l'acteur va mieux aujourd'hui. Il a tenu à le préciser, il gère désormais plus facilement sa notoriété vis-à-vis du public, "Aujourd'hui je suis capable d'apprécier les bons côtés et ne plus me laisser toucher/submerger par tous les changements. (...) Après un changement soudain sur une courte période, j'ai réussi à ajuster tout ça avec le temps".

Une précision encourageante quand on sait que son succès n'est pas près de prendre fin. Au contraire, cela a récemment été annoncé, la saga After aura le droit à deux nouveaux films d'ici quelques années.