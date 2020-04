Helmut Fritz revisite son tube Ça m'énerve version confinement !

Vous vous souvenez de Ça m'énerve qui avait tourné en radio il y a plus de 10 ans ? Après ce single, Helmut Fritz ou Eric Greff de son vrai nom n'avait pas vraiment réussi à renouer avec le succès malgré la sortie d'un deuxième album en 2013. En 2015, il revenait sous un nouveau pseudo, Geronimo, avec le titre Possédés, suivi de quelques singles passés plus ou moins inaperçus. En cette période de confinement, on dirait bien qu'il était très inspiré !

Ça m'énerve 2020, le retour !

Ce vendredi 10 avril, Helmut Fritz a dévoilé une nouvelle version de son hit Ça m'énerve qu'il dédie "au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail". Le chanteur y remixe ses paroles pour coller avec humour à l'actualité. "Je rêve du Costes et d'un verre mais tout Paris est désert / Ils sont tous à la maison, moi aussi j'ai l'air d'un con" chante Helmut Fritz dans le clip à voir dans notre diaporama.

Au début de la vidéo, il explique que le clip a été tourné sans équipe à l'iPhone 11 Pro dans son immeuble. Quant aux scènes en extérieur ? Helmut Fritz précise que les prises de vues ont été réalisées en 40 minutes, "sur un créneau de sortie quotidienne autorisé".

Tient-on le hit du confinement ? En tout cas, cette vidéo et ce retour amusent déjà les internautes. La preuve avec une sélection de tweets :