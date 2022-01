Harry Potter : une actrice du premier film "insultée" explique pourquoi elle a quitté la saga

Une actrice du premier film Harry Potter balance : "Il y avait si peu d'argent..."

Les acteurs et les actrices du casting des films Harry Potter n'ont pas forcément tous apprécié le tournage. Une actrice qui était dans le premier volet, Harry Potter à l'école des sorciers, s'est sentie "insultée" par la prod et a décidé de partir. C'est Zoë Wanamaker, qui jouait Rolanda Bibine, alias la professeure de vol sur balais magiques et arbitre de Quidditch à Poudlard, qui a critiqué la production de la saga.

L'actrice vue dans le premier film Harry Potter et qui a depuis tourné dans Shadow and Bone : La saga Grisha, Britannia ou encore Ma tribu a ainsi révélé au Telegraph : "Certains acteurs ont signé des contrats pour trois films, mais il y avait si peu d'argent que je me suis sentie insultée et n'ai signé que pour un seul film. S'ils me voulaient pour une suite, ils allaient devoir réviser leurs chiffres".

Zoë Wanamaker a aussi assuré avoir touché zéro royalties sur les produits dérivés à son effigie. Elle s'est plainte d'avoir été "cyber-scannée" pour le jeu vidéo Harry Potter qui lui est lié.