Harry Potter : choqué par la mort de Fred, James Phelps dévoile sa drôle de réaction devant le livre

La saga Harry Potter nous a longuement fait rêver et vibrer, mais l'oeuvre de J.K. Rowling nous a également régulièrement brisé le coeur avec la mort de nombreux personnages emblématiques. Que ce soit Dumbledore, Cedric Diggory ou même Dobby, l'autrice n'a jamais hésité à prendre des risques afin d'apporter des enjeux plus épiques et dramatiques à son histoire.

Et parmi les victimes de J.K. Rowling, il est difficile de ne pas mentionner Fred Weasley, l'un des grands frères de Ron. On s'en souvient, c'est lors de la terrible Bataille de Poudlard mise en scène dans Harry Potter et les Reliques de la Mort que le sorcier est décédé à la suite d'une explosion alors qu'il combattait aux côtés de Percy. Un moment marquant et un énième tournant dans le récit qui n'a laissé personne indifférent, pas même James Phelps, son interprète au cinéma.

Une mort difficile à accepter pour le comédien

Le comédien l'a confié au journal Metro, la découverte de la mort de Fred en 2007 a été un véritable choc pour lui. Invité à se confier sur ce moment, James Phelps a en effet révélé, "Je voyageais au Japon quand le livre venait de sortir. J'ai donc cherché une copie anglaise. J'étais dans un TGV quand j'ai lu le passage où Fred meurt. J'étais quelque peu choqué, je ne m'étais pas rendu compte à quel point je m'étais attaché à ce personnage. Ça m'a totalement pris par surprise. J'étais surpris de le voir mourir."

Puis, alors que l'acteur tentait de digérer cet événement, "Je suis donc passé par tout un tas d'émotions différentes", il a vécu un drôle de moment qu'il n'est pas près d'oublier, "Soudain, le contrôleur est venu pour voir mes billets. Il n'arrêtait pas de me dire 'ticket, ticket !' Tout ce que j'ai réussi à faire c'est le regarder et lui dire, 'Hey mec, je viens juste de mourir ! Laisse-moi du temps pour m'en remettre". Une réaction géniale à la hauteur de son personnage.

Aucun soutien fraternel

On ne sait pas comment James Phelps a par la suite réagi au moment de tourner la scène en question en 2010, mais on sait déjà qu'il n'a pas pu compter sur le soutien d'Oliver Phelps, son frère jumeau, dans cette terrible épreuve. Au contraire, l'interprète de George l'a révélé, il était plutôt content d'être épargné, "J'ai parcouru le livre rapidement et là je vu le nom du personnage. Je me suis dit 'Bon, qu'est-ce qui arrive à George là ?' Et c'était le moment où il perdait son oreille. Je me disais, 'Oh non, c'est horrible ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non...' Et puis ensuite, j'ai vu ce qui arrivait à Fred et là j'ai pensé 'Bon, bah ça aurait pu être pire pour George !'"

C'est beau l'amour entre frères !