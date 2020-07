Groom saison 3 : une suite possible dans un nouveau décor ? Jérôme Niel se confie

Quel avenir pour Groom ?

La diffusion publique (et donc gratuite) de la saison 2 de Groom - la série produite par Studio Bagel, a pris fin durant le confinement sur YouTube. Et au regard des différents commentaires postés sous les épisodes, il ne fait aucun doute que les fans sont déjà partants pour une suite. Alors, une saison 3 est-elle possible à l'avenir alors même que la plateforme de vidéos semble décidée à tourner progressivement la page de ses fictions originales ?

Invité de l'émission 301 vues de Cyprien, Jérôme Niel - l'interprète de William dans la comédie, s'est justement confié sur son avenir. Malheureusement, à l'écouter, le sort de Groom ne serait pas encore décidé, "Pour une saison 3, la question reste en suspens. C'est ni non, ni oui, on ne sait pas, on attend". Cependant, il a également tenu à le préciser, des motifs d'espoir seraient tout de même présents, "On sait que YouTube est très content de la saison 2, très content des gens qui ont regardé. Je remercie d'ailleurs ceux qui ont regardé et adoré."

Changement de décors pour la série ?

Puis, Jérôme Niel - qui a notamment écrit 3 épisodes de cette saison 2, s'est confié sur ce qu'il envisagerait pour la suite de la série. Et à la surprise générale, le comédien ne serait pas contre un changement de décors. Là où l'hôtel est presque devenu un personnage à part entière de l'histoire, avec la petite vie des employés à l'intérieur, il aimerait lui apporter un nouveau souffle, "Il faudrait, je pense, qu'on essaie de trouver une idée où c'est soit on change d'endroit, soit il y a vraiment une vraie histoire. Parce que si on fait encore une saison 3 à l'hôtel, moi pour l'instant y a rien qui me vient comme ça, y a rien qui me fait dire 'ah putain ça serait trop excellent'."

Et à la question de Cyprien, "T'as pas peur que quitter l'hôtel, ça ne soit plus Groom ?", Jérôme Niel a confié que lui et l'équipe avaient déjà quelques idées, "Faire une croisière ? On en a parlé dès la saison 1 de ça". Reste désormais à savoir ce que YouTube décidera. On croise les doigts.