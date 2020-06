Grey's Anatomy, The Flash... Ces personnages qui auraient dû être incarnés par d'autres acteurs

Daenerys (Game of Thrones) par Elizabeth Olsen au lieu d'Emilia Clarke

Pour beaucoup, Elizabeth Olsen est l'interprète de Wanda dans le MCU, rôle qu'elle reprendra prochainement sur Disney+ dans la future série WandaVision. Pourtant, c'est avec un autre rôle emblématique que la jeune soeur de Mary-Kate et Ashley aurait pu véritablement exploser aux yeux du grand public. Elle l'a révélé à Vulture, elle avait passé un casting pour incarner Daenerys dans Game of Thrones. Malheureusement, elle n'a pas été gardée à cause d'une audition qu'elle n'oubliera jamais : "C'était mon casting le plus gênant. Je devais jouer la scène où elle sort du feu et fait son discours en annonçant à des centaines de personnes qu'elle est leur reine. Ils ne savaient pas s'ils voulaient un accent anglais ou non. Du coup j'ai fait les deux. C'était horrible. Quand quelqu'un me demande une anecdote du pire casting, c'est ça qui me vient en tête".

Plus fort encore, on sait que le pilot de Game of Thrones a été tourné 2 fois. Et pour la première version de la série, c'était l'actrice Tamzin Merchant (The Tudors, Salem) qui avait été choisie pour le rôle de Daenerys, avant finalement que les créateurs ne changent d'avis en préférant le visage angélique et innocent d'Emilia Clarke. La lose.