Grey's Anatomy saison 17 : Ellen Pompeo sur le départ ? L'actrice déteste se voir vieillir à l'écran

Vieillir à l'écran ? Difficile pour Ellen Pompeo

A chaque renouvellement de Grey's Anatomy, les fans font la fête à l'idée de retrouver leurs personnages préférés pour une saison supplémentaire et le banquier d'Ellen Pompeo (Meredith) retrouve le sourire à l'idée de voir son énorme salaire rejoindre le coffre-fort. Un bonheur partagé par la comédienne, toujours ravie de poursuivre l'exploration de son héroïne à l'écran, mais également de plus en plus difficile à vivre.

Et pour cause, la série n'est pas la seule à prendre de l'âge avec les années. Qui dit 17 saisons dit forcément 17 années supplémentaires pour Ellen Pompeo. Or, comme elle l'a révélé dans le podcast Armchair Expert, "se voir passer de 33 ans à 50 ans à l'écran, ce n'est pas très amusant", avant de préciser par la suite, "Vous voyez réellement la différence parce que vous portez les mêmes vêtements, jouez le même personnage. Donc la façon de me voir vieillir... ça fait chier".

Un départ de Grey's Anatomy dans sa tête

De quoi comprendre que l'actrice est désormais prête à s'éloigner de Grey's Anatomy ? L'heure n'est pas encore venue pour elle de dire au revoir à Meredith, mais Ellen Pompeo a déjà commencé à s'y préparer, "Je ne veux pas être cette grappe de raisin qui se meurt dans une vigne. Il est préférable de partir tôt que trop tard. Partir pendant que la série est encore au top est clairement mon objectif".

Alors on vous rassure, ce départ ne semble pas (encore) être à l'ordre du jour. On l'a récemment appris, tandis que le tournage de la saison 17 n'a toujours pas débuté, Kevin McKidd, Camilla Luddington et Kim Raver ont tous les trois vu leurs contrats être renouvelés jusqu'à une potentielle saison 19 et on n'imagine pas la fiction médicale se poursuivre sans sa star n°1.

Néanmoins, Ellen Pompeo a également tenu à le rappeler, contrat ou non, elle ne s'obligera pas à rester si elle ne se sent plus aussi bien sur les plateaux, "Je ne veux pas rester dans la série pour toujours. Hors de question. Si [cette sensation de vieillissement] s'aggrave et que je ne suis plus capable d'être reconnaissante d'être ici, alors je devrai partir".