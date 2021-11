Grey's Anatomy : Ellen Pompeo avoue avoir détesté une réplique culte de la série

Grey's Anatomy, c'est 18 saisons et 369 épisodes dont les fans se souviennent dans les moindres détails. En devenant la série médicale de première partie de soirée la plus longue des États-Unis, il était évident que certaines scènes ainsi que dialogues deviennent cultes. Demandez à n'importe quel admirateur de la série de vous citer leur réplique fétiche, ils vous répondront sans aucun doute "Prends-moi. Choisis-moi. Aime moi." ("Pick me, Choose me, Love me" en version anglaise). Cette phrase a été prononcée par l'actrice emblématique Ellen Pompeo dans l'épisode 5 de la saison 2. Meredith Grey s'adresse au très sexy médecin, Derek Shepherd, interprété par Patrick Dempsey (qui rendait d'ailleurs le mari de l'actrice fou de jalousie) alors que sa femme et obstétricienne Addison Montgomery (interprétée par Kate Walsh), réapparait dans la vie de Derek. Le neurochirurgien doit alors faire un choix entre les deux femmes.

Ellen Pompeo a avoué lors d'un épisode de son podcast Tell Me with Ellen Pompeo que cette réplique a été un véritable supplice à jouer : "Je n'arrive pas à croire que je suis à la télévision, en train de supplier un homme de m'aimer." Elle ajoute qu'elle comprend cependant l'impact que cette scène a eu sur les fans, et pourquoi elle est devenue "l'une des scènes les plus populaires de l'histoire de la télévision."

Une réplique aux nombreuses anecdotes

Si cette réplique était difficile à prononcer pour l'actrice, elle a également été l'objet d'une autre anecdote amusante. Un jour, sa fille de douze ans tombe par hasard sur cette réplique sur le réseau social Tik Tok. Elle qui était interdite de regarder la série, a demandé à sa mère pourquoi elle demandait à un homme de l'attention. Si sur le moment, l'interprète de Meredith Grey n'a pas su quoi lui répondre, elle évoque avoir été ravie de voir que sa fille avait remarqué ce détail.

Aujourd'hui, l'actrice a beaucoup de mal de se voir à l'écran et prépare dès à présent son après Grey's Anatomy.