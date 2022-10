Grey's Anatomy : découvrez la folle raison pour laquelle la série a failli ne jamais être diffusée

Grey's Anatomy a failli ne jamais être diffusée, Shonda Rhimes révèle pourquoi

Cela fait des années que Grey's Anatomy cartonne dans le monde entier ! Alors que les fans étaient ravis de deux retours dans la saison 18 et qu'ils valident le retour d'un personnage adoré dans la saison 19, la série médicale a failli ne jamais voir le jour. La créatrice Shonda Rhimes a révélé dans le podcast 9 to 5ish with theSkimm avoir dû se battre pour que Grey's Anatomy soit diffusée.

Pourquoi ? Parce qu'une scène dans l'épisode pilote de Grey's Anatomy, c'est-à-dire l'épisode 1 de la saison 1, ne plaisait pas aux patrons de la chaîne. En effet, les boss n'ont pas apprécié que Meredith Grey (Ellen Pompeo) se couche avec Derek Shepherd (Patrick Dempsey) la veille de son premier jour de travail au Seattle Grace Hospital. Et qu'elle se rende compte le lendemain que Derek soit son patron. L'intrigue de départ était trop déplacée et hot pour eux...

"Je me souviens d'avoir été appelée dans une pièce remplie de vieux hommes et ils nous ont fait venir pour me dire que l'émission posait problème parce que personne n'allait regarder une émission sur une femme qui coucherait avec un homme la veille de son premier jour de travail" a ainsi expliqué la productrice de Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal, Murder ou encore La Chronique des Bridgerton, "Et ils étaient tout à fait sérieux".

"Ces types ne savent rien de ce qui se passe dans le monde"

Shonda Rhimes a détaillé qu'avant la diffusion de Grey's Anatomy, "il n'y avait jamais eu de série dans laquelle un personnage principal assumait sa sexualité" et c'est sans doute pour ça que les patrons de la chaîne étaient frileux. Bon, on pense quand même à Sex and the City qui contredit sa théorie... Mais quoi qu'il en soit, "ces types ne savent rien de ce qui se passe dans le monde en ce moment, et ce sont eux qui prennent les décisions" a ajouté la showrunner.

>> Riverdale, Grey's Anatomy, Legacies, NCIS... les séries qui reviennent (ou pas) en 2022/2023 <<

Betsy Beers, productrice et partenaire commerciale de longue date de Shonda Rhimes, était dans la salle pendant cette réunion. Et elle a pris la défense de sa collègue et a poussé elle aussi pour que Grey's Anatomy voit le jour avec ce premier épisode dans lequel Meredith couche avec Derek. Quand l'un des cadres masculins a demandé qui regarderait une série où le personnage principal a des relations sexuelles la nuit avant son premier jour de travail, "j'ai dit : 'C'est moi, j'ai fait ça'" a même précisé Betsy Beers. Et Shonda Rhimes se souvient : "Ils n'ont pas pu sortir de cette pièce assez vite".