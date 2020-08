Gossip Girl : que devient Zuzanna Szadkowski (Dorota) ?

8 ans après la fin de Gossip Girl, les fans attendent avec impatience le reboot actuellement en préparation pour HBO Max. A l'origine prévu pour 2020, celui-ci a été retardé à cause de la pandémie de coronavirus et devrait voir le jour en 2021. En attendant, on prend des nouvelles des acteurs. Si l'on a pu revoir Blake Lively (Serena Van Der Woodsen) dans des films tels que Café Society, Instinct de survie ou L'Ombre d'Emily, Leighton Meester (Blair Waldorf) dans les séries Making History et Single Parents, Penn Badgley (Dan Humphrey) dans la série You, qu'est devenue Zuzanna Szadkowski, qui jouait Dorota Kishlovsky, la femme de chambre de Blair pendant 6 saisons de Gossip Girl ?