Good Girls saison 4 : 5 choses à savoir sur Manny Montano (Rio)

2. Il est différent de Rio

Dans la vraie vie, Manny Montana n'a pas grand chose à voir avec Rio. Si Rio est sans pitié, cruel et dur, avec un côté faux méchant, dans Good Girls, l'acteur, lui, est profondément gentil dans la vraie vie. Il est d'ailleurs engagé dans une association luttant contre le cancer du sein. On découvre aussi un Manny Montana très différent sur ses réseaux sociaux. Il a tout le temps le sourire alors que dans la série dispo sur Netflix c'est tout l'inverse. Autant vous dire que les fans le kiffent encore plus depuis qu'ils ont découvert le vrai Manny Montana.

3. Il serait à l'origine de la fin de Good Girls

En revanche, Manny Montana aurait quand même un sacré caractère dans la vraie vie. Pour preuve, il aurait refusé de baisser son salaire pour jouer dans la saison 5 de Good Girls. Christina Hendricks, Mae Whitman et Retta, elles, avaient accepté de passer à un montant inférieur. L'annulation de la série serait donc liée à des raisons budgétaires, mais pas que. Il se murmure que Manny Montana et Christina Hendricks seraient à l'origine de cet arrêt à cause de leurs supposés différends sur le tournage. Ils ne s'appréciaient visiblement pas beaucoup contrairement à leurs personnages Beth et Rio.

4. Il a fait des apparitions dans des séries cultes

Rio dans Good Girls n'est pas le premier "vrai" rôle de Manny Montana dans une série. Il s'est d'abord fait remarquer dans Graceland et Conviction, aux côtés de Eddie Cahill, Hayley Atwell, Shawn Ashmore et Emily Kinney, mais pour la petite anecdote, il est aussi apparu dans des séries cultes. Lesquelles ? Urgences, Cold Case : Affaires classées, Les Experts : Manhattan, Grimm, NCIS : Los Angeles, Lucifer ou encore Rosewood, le reboot.