Good Doctor saison 3 : 5 secrets sur la série avec Freddie Highmore

1. Freddie Highmore a failli dire non à Good Doctor

Shaun Murphy a failli avoir un tout autre visage. Et pour cause : Freddie Highmore a d'abord refusé de jouer dans la série médicale. Quand il a reçu la proposition pour participer au show, l'acteur était en plein tournage de la dernière saison de Bates Motel. Pas certain d'avoir envie de s'engager sur un autre projet à long terme, il avait donc décliné l'offre avant d'en parler plus longuement avec le créateur David Shore. Finalement, intéressé par le personnage et les perspectives d'évolutions, il a décidé d'accepter le rôle et a débuté le tournage du pilote trois jours après le clap de fin de Bates Motel.

2. Une chaîne a refusé la série

Good Doctor est diffusée aux Etats-Unis depuis 2017 sur la chaîne ABC mais le projet est plus ancien. C'est en 2014 que Daniel Dae Kim (qui a aussi joué le Dr Jackson Han) a proposé de créer un remake de la série coréenne. Il a proposé le projet à CBS, chaîne sur laquelle il travaillait à l'époque avec la série Hawaii 5-0. Mais la chaîne a refusé le projet qui a finalement atterri chez ABC. La chaîne a eu raison de valider le projet puisque Good Doctor a attiré en moyenne 15,6 millions de téléspectateurs chaque semaine pour sa saison 1, se classant parmi les séries les plus populaires de la télévision américaine.

3. Deux couples parmi les acteurs de la série

Saviez-vous que l'on peut retrouver deux couples parmi les acteurs de Good Doctor ? Ces couples ne se sont cependant pas formés sur le tournage ! Richard Schiff qui joue le Dr Glassman et Sheila Kelley qui joue Debbie, la femme de Glassman, sont mariés dans la vie. Ils se sont rencontrés en 1983 durant des auditions pour une pièce de théâtre et se sont mariés en 1996. Ils ont deux enfants, Gus et Ruby. Autre couple de la série ? Will Yun Lee (Alex Park) et Jennifer Birmingham qui joue Mia, l'ex-femme d'Alex, sont aussi mariés depuis 2010. Ils ont un fils, Cash, né en 2013.