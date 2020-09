Good Doctor saison 3 : Shaun et Lea, un couple toujours possible ?

Le couple Shaun (Freddie Highmore) / Carly (Jasika Nicole) est-il fait pour durer dans Good Doctor ? Depuis le début de la saison 3, le chirurgien et la pathologiste sont en couple même si leur relation n'a rien de facile. Alors qu'ils se rapprochent de plus en plus physiquement, Shaun va faire face à une nouvelle bouleversante dans l'épisode 9, diffusé ce mardi dès 21h05 sur TF1 : son père est mourant. C'est accompagné de Glassman (Richard Schiff) et Lea (Paige Spara) que Shaun va aller lui rendre visite.

Lea et Shaun se rapprochent

L'épisode 10 de la saison 3 de Good Doctor sera donc particulièrement compliqué pour le chirurgien... mais signe d'un rapprochement avec Lea. La scène de fin verra en effet Shaun accepté d'être pris dans les bras par Lea, chose qu'il ne supporte pas vraiment avec Carly. De quoi laisser la porte ouverte pour un nouveau rapprochement entre eux ?

Le créateur de la série tease la suite

Lors de la diffusion de l'épisode aux Etats-Unis en décembre 2019, le créateur de la série David Shore avait évoqué cette scène et ce qui attend les personnages dans la suite de la saison 3. "Nous voyons Shaun à un moment très vulnérable, un moment très différent, dans une situation qui n'est pas sexuelle mais on le voit réussir à atteindre un niveau d'intimité physique avec Lea qu'il n'a pas pu avoir avec Carly donc nous allons explorer ce que cela signifie" avait-il confié à TVLine. Un rapprochement qui, on s'en doute, ne va pas faire très plaisir à Carly. "Elle va avoir des soucis avec cela. Elle va en parler à Shaun. Elle va lui poser des questions sur ce choix. Elle va faire face à ses émotions" a également expliqué David Shore. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui vous attend dans la suite de la saison 3, cliquez sur le lien ci-contre.