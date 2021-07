Ginny & Georgia : Brianne Howey s'est mariée à Matt Ziering, les photos de la cérémonie 💍

Brianne Howey s'est mariée !

À cause du coronavirus, Brianne Howey et Matt Ziering ont dû changer leurs plans et reporter leur mariage, initialement prévu pour le mois d'octobre 2020 : "On ne pouvait pas faire ça en 2020... mais on a pris un chien à la place." Ils ont finalement attendu huit mois supplémentaires avant de se dire oui ! C'est le site People qui a annoncé la grande nouvelle en dévoilant une sublime photo de l'actrice et de son chéri en tenue de mariés.

Leur union s'est déroulée le samedi 24 juillet 2021 dans le jardin de la maison familiale de Brianne Howey à Palos Verdes, en Californie : "C'était le plus beau des sentiments, de se sentir entourés par tant de gens que nous aimons. La journée a été encore plus magique que tout ce que j'avais pu imaginer. J'aimerais que toutes mes soirées se terminent ainsi, avec un sandwich au poulet et une playlist composée de chansons des Spice Girls", a confié la star de Ginny & Georgia au tabloïd. Une centaine de personnes étaient invitées au mariage de Brianne Howey et Matt Ziering. Certains de leurs proches ont d'ailleurs partagé d'autres photos de la cérémonie sur Instagram.