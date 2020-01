Game of Thrones : Sansa de retour dans un spin-off ? Sophie Turner se confie

Game of Thrones est terminée, mais l'univers de George R.R. Martin continuera de nous en mettre plein les yeux ces prochaines années au travers, au moins, d'un spin-off. Et si, à l'heure actuelle, le premier projet lancé par HBO est annoncé comme un prequel situé des centaines d'années avant la naissance de Jon Snow & Cie, cela n'empêche pas les fans d'espérer retrouver certains personnages cultes dans d'autres séries dérivées également en préparation.

Sansa de retour dans un spin-off ?

Un espoir impossible ? C'est ce qu'a tenté de savoir Variety en interrogeant Sophie Turner, l'inoubliable interprète de Sansa Stark. Malheureusement, malgré un véritable vide laissé dans sa vie depuis la fin de cette aventure, "Je donnerais tout pour retrouver ce que l'on a eu", la comédienne assure qu'un retour dans un spin-off sonnerait faux : "Ça ne serait jamais la même chose. Ça serait différent, avec différentes personnes derrière".

Résultat, jouer dans une série Game of Thrones qui ne serait pas sa série Game of Thrones ne l'intéresse pas : "Je ne veux pas en faire partie". Ou alors, HBO et les producteurs devront se plier en quatre pour lui faire changer d'avis : "A moins qu'ils me donnent un gros paquet d'oseille, je ne le ferais pas !"

En même temps, Sansa a tellement galéré pour avoir le droit à sa Happy Ending, ça serait dommage de tout gâcher avec une suite...