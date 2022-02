Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : Samsung dévoile ses nouveaux smartphones

Le Samsung Galaxy S22 (à 859 euros pour 128 Go et à 909 euros pour 256 Go) et le Samsung Galaxy S22+ (à 1 059 euros pour 128 Go et à 1 109 euros pour 256 Go) seront disponibles en France à partir du 11 mars 2022. Le Samsung Galaxy S22 Ultra sera quant à lui disponible le 25 février 2022 (à 1259 euros pour 128 Go, à 1 359 euros pour 256 Go et à 1 459 euros pour 512 Go).

La big différence entre le Samsung Galaxy S22 et le le Samsung Galaxy S22+ ? La taille de leur écran respectif. Le Samsung Galaxy S22 détient un écran Amoled de 6,1 pouces, et le Samsung Galaxy S22+ est doté d'un écran de 6,6 pouces. Mais cela n'empêche pas les deux modèles de téléphones d'avoir une fréquence d'affichage jusqu'à 120 images par seconde, pour une meilleure fluidité.

Leur gros atout en commun ? Les photos et les vidéos. Les deux smartphones ont un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif avec un zoom optique x3. Ce qui en font les concurrents directs de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro d'Apple. En clair, ils vous promettent des photos et vidéos de grande qualité pour vos posts Instagram !

Le Samsung Galaxy S22 Ultra, un smartphone avec un stylet

La marque a aussi dévoilé un troisième téléphone portable qui va vous faire craquer : le Samsung Galaxy S22 Ultra. Comme la gamme Galaxy Note, il intègre un stylet et se positionne donc entre le smartphone et la tablette. Son écran Amoled mesure 6,8 pouces. Côté appareils photos et vidéos, lui aussi est gâté : le module caméra principal fait des photos de 108 mégapixels, il a des appareils photo ultra grand angle et à focale resserrée, un second téléobjectif (avec un zoom optique x10).

Lors de ce Galaxy Unpacked 2022, Samsung a aussi dévoilé les tablettes Galaxy Tab S8, les écouteurs Galaxy Buds 2 et la montre connectée Galaxy Watch 4.